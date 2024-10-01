Выяснилось, какая часть токенов X Empire (Musk Empire) достанется игрокам

Ранее разработчики X Empire обещали раздать игрокам 70% токенов. Сегодня эта информация подтвердилась — авторы написали об условиях аирдропа и доле прибыли, которая будет распределяться между игроками.

Полученные токены можно будет продать во время листинга, точная дата которого пока неизвестна. Предполагается, что он пройдет в начале октября — этап майнинга уже завершился и тянуть с аирдропом нет смысла.