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Сегодня, 18:35

Выяснилось, какая часть токенов X Empire (Musk Empire) достанется игрокам

Евгения Воскресенская
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Ранее разработчики X Empire обещали раздать игрокам 70% токенов. Сегодня эта информация подтвердилась — авторы написали об условиях аирдропа и доле прибыли, которая будет распределяться между игроками.

Обложка. Кто получит деньги в X Empire (Musk Empire) — раскрыты все критерии

Полученные токены можно будет продать во время листинга, точная дата которого пока неизвестна. Предполагается, что он пройдет в начале октября — этап майнинга уже завершился и тянуть с аирдропом нет смысла.

Источник: TG-канал X Empire Community
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