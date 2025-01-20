Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 15:30

Названа цена Nintendo Switch 2 в России — консоль будет стоить больше 60 тысяч рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Эксперты предсказали цену на Nintendo Switch 2 в России. Некоторые называли цены в диапазоне 90-70 тысяч — впрочем, указывая, что со временем стоимость консоли упадет. Однако Яша Хаддажи, бывший директор отделения Nintendo в России, считает что цена будет ниже.

Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2 не понравилась инвесторам — акции компании подешевели

По его словам, если бы консоль вышла сейчас, то за нее попросили бы не более 65 тысяч рублей. Так или иначе, уже скоро мы узнаем правду — ритейлеры страны планируют начать продажи Switch 2 в первые дни после ее выхода.

Источник: Известия
Читайте также
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

NVIDIA GTX 1060 не потянула большинство современных игр

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости