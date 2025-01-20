Названа цена Nintendo Switch 2 в России — консоль будет стоить больше 60 тысяч рублей

Эксперты предсказали цену на Nintendo Switch 2 в России. Некоторые называли цены в диапазоне 90-70 тысяч — впрочем, указывая, что со временем стоимость консоли упадет. Однако Яша Хаддажи, бывший директор отделения Nintendo в России, считает что цена будет ниже.

По его словам, если бы консоль вышла сейчас, то за нее попросили бы не более 65 тысяч рублей. Так или иначе, уже скоро мы узнаем правду — ритейлеры страны планируют начать продажи Switch 2 в первые дни после ее выхода.