Назван способ заменить Siri на ChatGPT в новых iPhone

Вышедшая на днях бета-версия iOS 18.2 принесла с собой интеграцию ChatGPT. В России новые функции официально недоступны, однако в интернете появился способ использовать ChatGPT вместо Siri даже без VPN.

Как установить iOS 18.2 beta 1:

1. Перейдите на сайт для разработчиков и авторизуйтесь с помощью Apple ID.

2. Нажмите «Обновления ПО» и «Бета-обновления».

3. Поставьте галочку в поле «iOS 18 Developer Beta».

4. Вернитесь на предыдущую страницу и дождитесь установки обновления.

Как активировать функции ChatGPT:

1. Создайте американский аккаунт Apple. Как это сделать, можно узнать здесь. Нужные сведения вроде адресов и почтовых кодов достаточно найти в интернете. Выбирайте штаты с низким налогообложением.

2. Воспользуйтесь новым аккаунтом, чтобы зайти в App Store (менять аккаунт в настройках самого смартфона не нужно).

3. Скачайте в App Store приложение ChatGPT.

4. Оплатите подписку при помощи американской подарочной карты — ее нетрудно купить в интернете.

5. Перезагрузите iPhone.