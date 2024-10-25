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Назван способ заменить Siri на ChatGPT в новых iPhone

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Вышедшая на днях бета-версия iOS 18.2 принесла с собой интеграцию ChatGPT. В России новые функции официально недоступны, однако в интернете появился способ использовать ChatGPT вместо Siri даже без VPN.

Как установить iOS 18.2 beta 1:
1. Перейдите на сайт для разработчиков и авторизуйтесь с помощью Apple ID.
2. Нажмите «Обновления ПО» и «Бета-обновления».
3. Поставьте галочку в поле «iOS 18 Developer Beta».
4. Вернитесь на предыдущую страницу и дождитесь установки обновления.

Как активировать функции ChatGPT:
1. Создайте американский аккаунт Apple. Как это сделать, можно узнать здесь. Нужные сведения вроде адресов и почтовых кодов достаточно найти в интернете. Выбирайте штаты с низким налогообложением.
2. Воспользуйтесь новым аккаунтом, чтобы зайти в App Store (менять аккаунт в настройках самого смартфона не нужно).
3. Скачайте в App Store приложение ChatGPT.
4. Оплатите подписку при помощи американской подарочной карты — ее нетрудно купить в интернете.
5. Перезагрузите iPhone.

Обложка. Кредиты отменяются: iPhone в России теперь продается по подписке
Источник: TG-канал Рифмы и Панчи
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