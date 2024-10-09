Найдена лучшая альтернатива Discord

Российские пользователи нашли отличную альтернативу заблокированному «Дискорду». Это платформа под названием Revolt. Выглядит она как копия Discord — интерфейс и функционал площадок максимально схожи.

Revolt устанавливается как на компьютер, так и на телефон. Более того, программа поддерживает русский язык — долго осваивать ее не придется. Еще одна фишка Revolt — открытый исходный код, благодаря которому пользователи могут настроить платформу под себя. А скачать ее можно здесь.

Сейчас из-за наплыва пользователей возможны трудности с установкой, однако в скором времени разработчики должны исправить эту проблему.