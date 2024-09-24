В X Empire (Musk Empire) разгадана загадка дня на 24-25 сентября

Делимся решением для загадки дня в X Empire (Musk Empire) на 24-25 сентября.

30 сентября — последний день майнинга, после этого возможность прокачивать аккаунт закроется. Кстати, токены получат только игроки, которые успеют добраться до 4-го уровня игры — стоит воспользоваться оставшимся до листинга временем.

Слово из загадки дня в X Empire на 24-25 сентября.

Решением загадки сегодня стало слово Decentralization

Что такое загадка дня в X Empire

Это простая шарада, за решение которой игроки получают возможность пополнить виртуальный счет в игре — количество монет будет зависеть от уровня аккаунта. Выходит она в одно и то же время — 10 утра по Москве.

Как решить загадку дня в X Empire

Разгадка вводится в поле «Код» — чтобы попасть к нему, нужно зайти в раздел «Задачи» и выбрать в списке пункт «Загадка дня». Если верный ответ не приходит на ум, его можно поискать в Сети.