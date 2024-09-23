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Сегодня, 10:03

В X Empire (Musk Empire) обновилась загадка дня на 23-24 сентября

Евгения Воскресенская
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Найдено решение для загадки дня в X Empire (Musk Empire) на 23-24 сентября.

Для участия в листинге разработчики поставили определенное условие — нужно, чтобы ваш аккаунт был не ниже 4-го уровня. Поэтому стоит участвовать в ежедневных активностях — они помогают быстрее прокачать аккаунт.

Комбо в X Empire на 23-24 сентября.

Ответ на сегодняшнюю загадку — слово HASH.

Что такое загадка дня в X Empire

Каждый день в 10:00 по Москве обновляется загадка дня. Если ответить на несложную шараду правильно, то можно заработать внутреннюю валюту игры.

Как решить загадку дня в X Empire

Прежде всего нужно найти правильный ответ — либо самостоятельно, либо разыскав его в Интернете. После этого загрузите игру и перейдите в раздел «Задачи», а затем выберите пункт «Загадка дня». Теперь остается только ввести разгадку в поле «код» и нажать кнопку «проверить».

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