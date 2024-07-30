МТС предупредила своих абонентов о сбоях в работе YouTube

Кажется, скоро YouTube в России перестанет быстро работать не только на ПК, но и на мобильных устройствах. Сотовый оператор сообщает о сбоях в работе видеохостинга на устройствах, которые подключены к МТС.

«По независящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube», — сообщает робот при звонке на горячую линию МТС.

Сообщается, что замедление приложения YouTube затронет в скором времени и других мобильных операторов в России.