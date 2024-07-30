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Сегодня, 22:05

МТС предупредила своих абонентов о сбоях в работе YouTube

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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МТС YouTube.
Фото lifehacker.ru

Кажется, скоро YouTube в России перестанет быстро работать не только на ПК, но и на мобильных устройствах. Сотовый оператор сообщает о сбоях в работе видеохостинга на устройствах, которые подключены к МТС.

«По независящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube», сообщает робот при звонке на горячую линию МТС.

Сообщается, что замедление приложения YouTube затронет в скором времени и других мобильных операторов в России.

YouTube. Что будет, если YouTube все-таки отключат в России
Источник: ТАСС
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