Минпромторг хочет поднять цены на таможенные пошлины — импортная техника скорее всего подорожает

Минпромторг РФ прорабатывает вопрос о возможном повышении таможенных пошлин. Это прежде всего коснется техники, ввозимой из-за рубежа.

iPhone. Фото Apple

Представители федерального органа попросили отечественные фирмы предоставить данные о производственных объемах и потенциале рынка электроники. Официальные лица заявили, что решение о повышении пошлин будет принято с учетом мнения Минэкономразвития и ведущих игроков рынка.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков убежден, что повышенный коэффициент стоит применять к тем товарам, для которых нет отечественного аналога.