Microsoft предупредила пользователей о критической ошибке Windows 11

Microsoft выпустила свежее обновление Windows 11, которое отправляет компьютеры пользователей в бесконечный перезапуск.

Windows 11. Фото Microsoft

Сама Microsoft уже что подтвердила, что обновление «KB5039302» вызывает бесконечные перезагрузки в некоторых системах. Согласно сообщению на официальном сайте Windows Health Dashboard, проблема затрагивает компьютеры с клиентскими версиями Windows 11 22H2 и 23H2.

Поскольку обходных путей и решения проблемы пока не существует, Microsoft приостановила распространение обновления KB5039302, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этого довольно серьезного сбоя.