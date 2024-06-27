Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 20:10

Microsoft предупредила пользователей о критической ошибке Windows 11

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Windows 11.
Фото Microsoft

Microsoft выпустила свежее обновление Windows 11, которое отправляет компьютеры пользователей в бесконечный перезапуск.

Windows 11.
Фото Microsoft

Сама Microsoft уже что подтвердила, что обновление «KB5039302» вызывает бесконечные перезагрузки в некоторых системах. Согласно сообщению на официальном сайте Windows Health Dashboard, проблема затрагивает компьютеры с клиентскими версиями Windows 11 22H2 и 23H2.

Поскольку обходных путей и решения проблемы пока не существует, Microsoft приостановила распространение обновления KB5039302, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этого довольно серьезного сбоя.

4
1
Читайте также
Английская газета The Telegraph в соцсетях назвала Льва Яшина Кайлом
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы
В Следственном комитете объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Первый хет-трик России на ЧМ, тюрьма в Штатах и внезапная смерть. Ушел один из самых преданных хоккеистов 1990-х
Экс-завод Volkswagen в России получил точную дату перезапуска
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельсов в Коми
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ушла эпоха: пользователи поделились воспоминаниями о легендарном мессенджере ICQ

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости