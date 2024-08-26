Макрон заявил, что арест Дурова во Франции не был политическим решением

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на обвинения в политическом характере ареста основателя и генерального директора платформы Telegram Павла Дурова.

«Я видел ложную информацию, касающуюся Франции, после ареста Павла Дурова. Франция глубоко привержена свободе слова и коммуникации, инновациям и духу предпринимательства. Так будет и впредь.

Судебная система, действуя полностью независимо, должна обеспечивать соблюдение закона. Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение по этому делу должны вынести судьи", — написал Макрон в соцсетях.

24 августа 39-летний Дуров был задержан правоохранительными органами Франции. Его обвиняют в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. В качестве причины задержания СМИ называют отказ Telegram от сотрудничества с властями Франции.

Сообщалось, что Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции — у него есть паспорт этой страны. Ему грозит 20 лет тюрьмы.