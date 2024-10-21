Лучший поисковик пиратского контента вышел в открытый доступ

Пираты, держитесь: сегодня в открытом доступе появился поисковик Zap Search. Благодаря ему взломанные игры можно скачать буквально в два поворота руля... точнее, в два клика.

Играми сайт не ограничивается — он с легкостью найдет пиратский софт для macOS или Android, а также ROMы и даже книги. С помощью удобного фильтра можно выбрать, где именно скачать репак.

Охота за сокровищами в интернете никогда не была такой простой... и безопасной. Zap Search убережет вас от мошенников и вирусов — в результатах поиска появятся только проверенные источники.