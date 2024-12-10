Квантовый чип от Google превзошел все известные суперкомпьютеры в бессчетное количество раз

Корпорация Google объявила о том, что новый квантовый чип Willow показывает невероятные результаты. За 5 минут он произвел объем вычислений, на который у привычного суперкомпьютера ушло бы 10 септиллионов лет (число с 25 нулями) — наша Вселенная существует значительно меньше.

Главная проблема квантовых компьютеров — это накапливающиеся при вычислениях ошибки. В Google постарались решить ее при помощи новых технологий, уменьшающих количество ошибок при масштабировании и корректирующих их в реальном времени.