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Квантовый чип от Google превзошел все известные суперкомпьютеры в бессчетное количество раз

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Google

Корпорация Google объявила о том, что новый квантовый чип Willow показывает невероятные результаты. За 5 минут он произвел объем вычислений, на который у привычного суперкомпьютера ушло бы 10 септиллионов лет (число с 25 нулями) — наша Вселенная существует значительно меньше.

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Главная проблема квантовых компьютеров — это накапливающиеся при вычислениях ошибки. В Google постарались решить ее при помощи новых технологий, уменьшающих количество ошибок при масштабировании и корректирующих их в реальном времени.

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