Купить и не разориться? В России появилась PlayStation 5 Pro по новой цене

Иногда лучше не торопиться с покупками. Россияне, заказавшие PlayStation 5 Pro за 130 000 рублей, сейчас кусают локти — консоль уже продается по более привлекательной цене. Например, на «Яндекс Маркете» стоит ценник 90 734 рубля с картой Яндекс Пей.

Правда, есть нюанс: доставка осуществляется из-за рубежа, так что к этой сумме прибавляется еще и пошлина, а это почти 12 000 рублей сверху. Да и забрать желанную покупку получится только с 26 ноября.

Впрочем, ждать остается не так уж и долго, а сэкономленные деньги точно лишними не будут — в «соседнем» М.Видео за консоль все еще просят 130 000 рублей.

Цена на PlayStation 5 Pro — Яндекс Маркет.