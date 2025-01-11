Кто хотел флагман? iPhone 15 Pro теперь можно купить на треть дешевле

Старые модели айфонов продолжают дешеветь в России. Вот и цены на пятнадцатую «прошку» стали куда более привлекательными.

На старте продаж iPhone 15 Pro с 128 Гб памяти стоил 149 тысяч рублей. С тех пор он подешевел примерно на 30 процентов.

На маркетплейсах и в небольших магазинах теперь можно найти ценник в 90-100 тысяч — неплохой вариант для любителей Apple, которые не гонятся за последними новинками, но хотят обладать флагманским телефоном с топовым набором функций.