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Сегодня, 23:10

Кто хотел флагман? iPhone 15 Pro теперь можно купить на треть дешевле

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Старые модели айфонов продолжают дешеветь в России. Вот и цены на пятнадцатую «прошку» стали куда более привлекательными.

На старте продаж iPhone 15 Pro с 128 Гб памяти стоил 149 тысяч рублей. С тех пор он подешевел примерно на 30 процентов.

iPhone 13. iPhone 13 еще никогда не стоил так дешево

На маркетплейсах и в небольших магазинах теперь можно найти ценник в 90-100 тысяч — неплохой вариант для любителей Apple, которые не гонятся за последними новинками, но хотят обладать флагманским телефоном с топовым набором функций.

Источник: Hi-tech.mail.ru
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