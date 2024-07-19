Крупным Telegram-каналам придется попрощаться с анонимностью по решению Роскомнадзора

Как сообщает ТАСС, прямо сейчас идет обсуждение норм для владельцев крупных Telegram-каналов. Судя по информации неназванного источника, такими будут считаться каналы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. Владельцам таких каналов придется сообщать данные о себе в Роскомнадзор.

В противном же случае может последовать требование о блокировке. Скорее всего поправки будут включены во второе чтение законопроекта, которое должно закончиться до завершения текущей сессии Государственной думы.