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Сегодня, 18:10

Крупным Telegram-каналам придется попрощаться с анонимностью по решению Роскомнадзора

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Как сообщает ТАСС, прямо сейчас идет обсуждение норм для владельцев крупных Telegram-каналов. Судя по информации неназванного источника, такими будут считаться каналы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. Владельцам таких каналов придется сообщать данные о себе в Роскомнадзор.

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В противном же случае может последовать требование о блокировке. Скорее всего поправки будут включены во второе чтение законопроекта, которое должно закончиться до завершения текущей сессии Государственной думы.

Источник: ТАСС
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