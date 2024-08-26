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Сегодня, 16:25

DOGS вышел позже Hamster Kombat, а уже раздает деньги своим пользователям

Евгения Воскресенская
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Пока «Хомяк» тянет с листингом, мемкоин DOGS уже благополучно вышел на криптобиржи и приносит своим владельцам реальные деньги. Сейчас курс внутриигровой монеты колеблется в районе 0,001 доллара.

Хомяк. Листинг в Hamster Kombat может состояться уже в сентябре


Приложение не требовало больших временных затрат — пользователи запросто могли получить в районе 40 тысяч монет, выполнив несложные задания. Листинг DOGS прошел на Binance, OKX, Bybit и других биржах.

Крипто-проект DOGS вышел в Telegram позже Hamster Kombat, а именно 3 июня.

Источник: TG-канал
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