DOGS вышел позже Hamster Kombat, а уже раздает деньги своим пользователям

Пока «Хомяк» тянет с листингом, мемкоин DOGS уже благополучно вышел на криптобиржи и приносит своим владельцам реальные деньги. Сейчас курс внутриигровой монеты колеблется в районе 0,001 доллара.



Приложение не требовало больших временных затрат — пользователи запросто могли получить в районе 40 тысяч монет, выполнив несложные задания. Листинг DOGS прошел на Binance, OKX, Bybit и других биржах.

Крипто-проект DOGS вышел в Telegram позже Hamster Kombat, а именно 3 июня.