Конкурент iPhone Slim? В Китае выпустят самый тонкий смартфон в мире

В феврале китайская компания Oppo выпустит новый складной смартфон Find N5, но уже сейчас он привлекает к себе все больше и больше внимания.

Так, ему предстоит стать одним из самых тонких телефонов в мире — его толщина составляет всего 3,7 миллиметра, что можно сравнить с четырьмя пластиковыми картами.

Фото Oppo

Фото Oppo

Это меньше, чем у iPhone 17 Slim (если ориентироваться на «сливы» о его характеристиках) и iPad 17 Pro — самого тонкого на сегодняшний день устройства Apple, которое все же занимает 5,1 миллиметра пространства.