Конец анонимности в мессенджерах? В России взялись за WhatsApp и Telegram

Российские власти усиливают надзор за работой мессенджеров. Новые требования затрагивают сообщения с неизвестных номеров — их теперь станут блокировать.

Кроме того, по запросу государства мессенджеры будут вынуждены предоставлять информацию о своих пользователях. Таким образом, сведения о человеке, оставившем комментарий с запрещенной законом информацией, могут попасть в Роскомнадзор. Изменения вступают в силу уже 1 ноября этого года.