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Сегодня, 18:10

Конец анонимности в мессенджерах? В России взялись за WhatsApp и Telegram

Евгения Воскресенская
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Фото Global Look Press

Российские власти усиливают надзор за работой мессенджеров. Новые требования затрагивают сообщения с неизвестных номеров — их теперь станут блокировать.

Кроме того, по запросу государства мессенджеры будут вынуждены предоставлять информацию о своих пользователях. Таким образом, сведения о человеке, оставившем комментарий с запрещенной законом информацией, могут попасть в Роскомнадзор. Изменения вступают в силу уже 1 ноября этого года.

Источник: РИА Новости
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