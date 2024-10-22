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Сегодня, 21:19

Кондиционер от Xiaomi научился греть и охлаждать почти моментально

Евгения Воскресенская
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Фото Xiaomi Mijia Fresh Air Pro

На рынке появился кондиционер Xiaomi Mijia Fresh Air Pro. Он работает не только на охлаждение, но и на обогрев, причем прекрасно подходит для экстремальных температур: от -35°C до +65°C.

Желаемый эффект достигается очень быстро: чтобы в комнате стало тепло или прохладно, достаточно подождать 30-60 секунд. Кондиционер рассчитан на площадь в 16-20 квадратных метров — в помещениях большего размера он будет терять в эффективности.

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Управлять устройством можно с помощью пульта, приложения Mijia и голосового помощника Xiao AI. Также предусмотрено несколько режимов обдува: потолочный, ковровый и объемный — последний поможет устранить сквозняки.

В Китае устройство стоит 3599 юаней. В пересчете на российскую валюту это составляет около 48 500 рублей.

Источник: hi-tech.mail.ru
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