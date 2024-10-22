Кондиционер от Xiaomi научился греть и охлаждать почти моментально

На рынке появился кондиционер Xiaomi Mijia Fresh Air Pro. Он работает не только на охлаждение, но и на обогрев, причем прекрасно подходит для экстремальных температур: от -35°C до +65°C.

Желаемый эффект достигается очень быстро: чтобы в комнате стало тепло или прохладно, достаточно подождать 30-60 секунд. Кондиционер рассчитан на площадь в 16-20 квадратных метров — в помещениях большего размера он будет терять в эффективности.

Управлять устройством можно с помощью пульта, приложения Mijia и голосового помощника Xiao AI. Также предусмотрено несколько режимов обдува: потолочный, ковровый и объемный — последний поможет устранить сквозняки.

В Китае устройство стоит 3599 юаней. В пересчете на российскую валюту это составляет около 48 500 рублей.