Компания Nvidia перестанет поддерживать всю серию линейки GTX 10XX и 9XX

Последним новым драйвером для них стал R580 — обновления еще будут выходить какое-то время, но на данный момент информации от компании не поступало.

Наиболее популярные для геймеров GTX 970, 980 Ti, 1060 и 1080 Ti имели идеальное соотношение цены и качества (производительности). 1060 по-прежнему была самым популярным графическим процессором в обзоре оборудования Steam в марте 2022 года.

Прекращение поддержки связано с новыми технологиями, которые помогают выдать более стабильную игру и энергопотребление по сравнению с предыдущими поколениями.