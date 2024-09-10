В X Empire (Musk Empire) стало известно комбо на 10-11 сентября

В Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) вышло комбо на 10-11 сентября.

Комбо в кликере X Empire (Musk Empire) — самый эффективный способ повышения пассивного дохода за считаные секунды.

Комбо в X Empire (Musk Empire) на 10-11 сентября

Комбо в X Empire на 10-11 сентября.

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Как ввести комбо в X Empire

Откройте приложение в Telegram. В игре найдите вкладку «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Когда состоится листинг в X Empire

30 сентября — последний день, когда можно будет прокачать свой аккаунт. После этого начнется этап листинга. В дропе смогут участвовать только те игроки, которые прокачали своего персонажа как минимум на 4-й уровень.