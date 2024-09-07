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Сегодня, 13:20

В X Empire (Musk Empire) обновилось комбо на 7-8 сентября

Михаил Иванов
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Илон Маск.
Фото kucoin.com

Комбо в Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) простой и самый эффективный способ повышения пассивного дохода. Уже рассекречены три карточки, которые повысят доходность в X Empire на 7-8 сентября.

Комбо в X Empire (Musk Empire) на 7-8 сентября

Комбо карточки в X Empire на 7-8 сентября.

Искусственный интеллект: доходность +88%
Модели Onlyfans: доходность +112%
Разработка игр: доходность +61%

Как ввести комбо в X Empire

Откройте само приложение в Telegram. В приложении найдите вкладку «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Когда состоится листинг в X Empire

30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга. В дропе смогут участвовать только те игроки, которые прокачали своего персонажа на 4 уровень и выше.

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