В X Empire (Musk Empire) обновилось комбо на 7-8 сентября

Комбо в Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) — простой и самый эффективный способ повышения пассивного дохода. Уже рассекречены три карточки, которые повысят доходность в X Empire на 7-8 сентября.

Комбо в X Empire (Musk Empire) на 7-8 сентября

Комбо карточки в X Empire на 7-8 сентября.

Искусственный интеллект: доходность +88%

Модели Onlyfans: доходность +112%

Разработка игр: доходность +61%

Как ввести комбо в X Empire

Откройте само приложение в Telegram. В приложении найдите вкладку «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Когда состоится листинг в X Empire

30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга. В дропе смогут участвовать только те игроки, которые прокачали своего персонажа на 4 уровень и выше.