Объявлено новое комбо в X Empire (Musk Empire) на 3-4 сентября

Листинг в Telegram-кликере X Empire начнется уже в конце сентября, но в запасе есть чуть меньше 4 недель, чтобы раскачать персонажа еще больше. Комбо позволяет увеличить доходность, и на 3-4 сентября оно следующее.

Комбо в X Empire (Musk Empire) на 3-4 сентября

Комбо в X Empire на 3-4 сентября.

Разработка игр +74% доходности.

Разведение хомяков +55% доходности.

Модели OnlyFans +136% доходности.

Как ввести комбо в X Empire

Откройте само приложение в Telegram. В приложении найдите вкладку «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Когда состоится листинг в X (Musk) Empire

30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга — выхода монеты на крипторынок.