Объявлено новое комбо в X Empire (Musk Empire) на 3-4 сентября
Листинг в Telegram-кликере X Empire начнется уже в конце сентября, но в запасе есть чуть меньше 4 недель, чтобы раскачать персонажа еще больше. Комбо позволяет увеличить доходность, и на 3-4 сентября оно следующее.
Комбо в X Empire (Musk Empire) на 3-4 сентября
Комбо в X Empire на 3-4 сентября.
Разработка игр +74% доходности.
Разведение хомяков +55% доходности.
Модели OnlyFans +136% доходности.
Как ввести комбо в X Empire
Откройте само приложение в Telegram. В приложении найдите вкладку «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».
Когда состоится листинг в X (Musk) Empire
30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга — выхода монеты на крипторынок.
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