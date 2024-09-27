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Сегодня, 13:13

В Musk Empire (X Empire) загадали комбо на 27-28 сентября

Евгения Воскресенская
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Ежедневное комбо в X Empire на 27-28 сентября поможет увеличить пассивный доход.

Комбо в X Empire на 27-28 сентября.

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Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Кликер предлагает комбо как одну из активностей в игре — согласно правилам, нужно подобрать 3 карты, которые соответствуют комбинации, загаданной разработчиками, и вложить их в раздел «Фондовая биржа». Если вы угадали верно, комбо прокачает уровень вашей пассивной прибыли. Если нет — придется подождать, когда возможность применить комбо откроется заново.

Как применить комбо в X Empire (Musk Empire)

Будьте внимательны — состав карт обновляется в 13:00 по Москве. Чтобы не пришлось угадывать карты самостоятельно, достаточно найти готовые комбинации в интернете.

Если ваш аккаунт поднялся выше 2-го уровня, для вас откроются «Инвестиции» во вкладке «Город» и вы сможете применить комбо. 30 сентября — последний день, когда разработчики позволят игрокам прокачивать аккаунты перед листингом.

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