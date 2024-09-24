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Сегодня, 13:12

В Musk Empire (X Empire) обновилось комбо на 24-25 сентября

Евгения Воскресенская
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Пришло время собирать ежедневное комбо В X Empire на 24-25 сентября.

Комбо в X Empire на 24-25 сентября.

1. Искусственный интеллект
2. Аренда автомобилей в Дубае
3. Модели OnlyFans

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Ежедневная комбинация представляет собой набор из 3 карт, активация которого помогает существенно прокачать пассивную прибыль и поднять уровень аккаунта перед листингом. В 13:00 по Москве состав карт в комбо меняется — лучше каждый день отслеживать обновления, ведь листинг X Empire не за горами.

Как применить комбо в X Empire (Musk Empire)

Если выбрать вкладку «Город», должна открыться карта городского пространства с несколькими локациями. Ваша цель — «Инвестиции». Доступ к ним открывается на 3-м уровне. Теперь остается только отыскать актуальные на сегодня карты и нажать «Мне повезет» — они попадут в раздел «Фондовая биржа».

Обложка. В X Empire (Musk Empire) разгадана загадка дня на 24-25 сентября
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