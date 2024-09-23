Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 13:13

В Musk Empire (X Empire) выпустили комбо на 23-24 сентября

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В X Empire вышло комбо дня на 23-24 сентября.

Комбо в X Empire на 23-24 сентября.

1. Классические автомобили.
2. Недвижимость в Нигерии.
3. Разведение единорогов.

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Тем, кто уже знаком с «Хомяком», не составит труда разобраться, что представляет собой комбо в X Empire. Оно также состоит из 3 карт, которые меняются каждый день. Время обновления — час дня по Москве.

Карты из ежедневной комбинации помогают поднять пассивную прибыль. Она влияет на рейтинг аккаунта — чем больше почасовой доход, тем выше уровень вашего персонажа. Если вам не удастся добраться даже до 4-го уровня, то к листингу вас, увы, не допустят. Пройдет он в начале октября.

Как применить комбо в X Empire (Musk Empire)

Кликер доступен в мессенджере Telegram. Ваша задача — открыть вкладку «Город» в стартовом меню и выбрать на карте «Инвестиции». Останется вложить все 3 карточки в раздел «Фондовая биржа».

«Инвестиции» открываются только тем, кто прокачал аккаунт до 3-го уровня. Добиться этого легко — достаточно выполнить несложные задания, затем вложить полученную прибыль в доступные карточки.

Обложка. В X Empire (Musk Empire) обновилась загадка дня на 23-24 сентября
Читайте также
«Динамо» в ярости от судейства, Абаскаль вернулся в «Спартак» и принес неудачу, Зобнин повздорил с Тюкавиным. Что произошло после старейшего дерби России
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил. День с Алексеем Шевченко
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости