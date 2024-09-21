В Musk Empire (X Empire) обновилось комбо на 21-22 сентября

Musk Empire (X Empire) — один из немногих оставшихся кликеров, еще не добравшихся до этапа листинга. Впрочем, это дело ближайшего будущего. Пока есть время, собирайте комбо карты. На 21-22 сентября они обновились.

Комбо карты в X Empire позволяют за считанные секунды повысить пассивный заработок и прокачать нужные карточки.

Комбо карты в Musk Empire (X Empire) на 21-22 сентября

Комбо в X Empire на 21-22 сентября.

Разведение хомяков.

Модели OnlyFans.

Часы ограниченной серии.

Как ввести комбо в X Empire (Musk Empire)

Откройте X Empire в Telegram. Найдите раздел «Город» в приложении и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Дата начала листинга в X Empire (Musk Empire)

Процесс листинга начнется в начале октября. Получить реальные деньги смогут только те игроки, которые прокачали своего персонажа на 4-й уровень и выше.