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Сегодня, 22:31

Команда Telegram опубликовала заявление после задержания Павла Дурова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Павел Дуров.
Фото Global Look Press

Команда мессенджера Telegram впервые прокомментировала задержание создателя и генерального директора платформы Павла Дурова во Франции.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорится в заявлении.

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы. Основатель Telegram Павел Дуров задержан в Париже. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

24 августа 39-летний Дуров был задержан правоохранительными органами Франции. Его обвиняют в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. В качестве причины задержания СМИ называют отказ Telegram от сотрудничества с властями Франции.

Сообщалось, что Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции — у него есть паспорт этой страны. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

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