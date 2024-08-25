Команда Telegram опубликовала заявление после задержания Павла Дурова

Команда мессенджера Telegram впервые прокомментировала задержание создателя и генерального директора платформы Павла Дурова во Франции.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорится в заявлении.

24 августа 39-летний Дуров был задержан правоохранительными органами Франции. Его обвиняют в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. В качестве причины задержания СМИ называют отказ Telegram от сотрудничества с властями Франции.

Сообщалось, что Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции — у него есть паспорт этой страны. Ему грозит 20 лет тюрьмы.