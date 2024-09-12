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Сегодня, 15:20

Количество предзаказов iPhone 16 в России бьет рекорды

Евгения Воскресенская
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Фото Apple

Этой осенью россияне оформляют предзаказы на iPhone 16 почти в 3 раза чаще, чем в прошлом году на iPhone 15 — такой статистикой поделился гендиректор розничной сети МТС.

Apple. iPhone 16 порадует фанатов долгой автономной работой

Наибольшее внимание пользователей приковано к самой дорогой модели — iPhone 16 Pro Max — на нее пришлось 56% всех предзаказов.

Следующими в рейтинге идут iPhone 16 Pro (33%) и iPhone 16 (10%). Наименьшей популярностью пользуется iPhone 16 Plus — всего лишь 1% оформивших предзаказ сочли эту модель привлекательной.

Источник: Известия
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