Количество предзаказов iPhone 16 в России бьет рекорды

Этой осенью россияне оформляют предзаказы на iPhone 16 почти в 3 раза чаще, чем в прошлом году на iPhone 15 — такой статистикой поделился гендиректор розничной сети МТС.

Наибольшее внимание пользователей приковано к самой дорогой модели — iPhone 16 Pro Max — на нее пришлось 56% всех предзаказов.

Следующими в рейтинге идут iPhone 16 Pro (33%) и iPhone 16 (10%). Наименьшей популярностью пользуется iPhone 16 Plus — всего лишь 1% оформивших предзаказ сочли эту модель привлекательной.