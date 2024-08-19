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Сегодня, 19:55

Apple рассылает приглашения с датой презентации iPhone 16

Евгения Воскресенская
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Дата презентации iPhone 16 засветилась на официальных приглашениях. Представлять новый смартфон будут 10 сентября на территории Apple Park. Мероприятие начнется в 10 утра, однако тем, кто живет по московскому времени, можно будет смело прибавлять еще десятку — магия чисел, не иначе.

Айфон. iPhone 16 Pro показали в 4 цветах на реальных снимках — один из них выполнен в бронзе

Предположительно, уже через 3 дня после презентации станет доступен предзаказ, а еще неделю-две спустя новенький смартфон может оказаться у кого-то из россиян в руках.

Источник: TG-канал Эксплойт
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