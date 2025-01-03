Как швейцарский нож: Xiaomi выпустит микроволновку со множеством функций

Xiaomi продолжает выпускать «умные» устройства, которые призваны сделать жизнь их обладателей более комфортной и легкой. На этот раз компания отличилась новой микроволновкой — она должна поступить в продажу 6 января.

Благодаря этому устройству можно будет разогревать пищу с помощью микроволн, готовить на пару и запекать. Иными словами, Mijia Smart Microwave Steamer and Oven P1 сочетает в себе функции микроволновой печи, пароварки и духовки.

Устройство оснащено экраном для управления режимами приготовления, рецептами и настройками температуры. Также предусмотрено подключение к смартфону через приложение Mijia. Ориентировочная стоимость — 3499 юаней (около 50 000 рублей).

Mijia Smart Microwave Steamer and Oven P1. Фото Xiaomi