Как он это делает? Вилсаком выпустил обзор на неанонсированный MacBook

Известный техноблогер Вилсаком выпустил обзор нового MacBook с чипом M4. И все бы ничего, но только этот ноутбук еще даже не был анонсирован. Разумеется, этот обзор произвел настоящий фурор в интернете.

Зарубежные эксперты и инсайдеры гадают, как именно Вилсаком получил MacBook, презентация которого, предположительно, пройдет только в конце месяца, а наиболее вредные из них призывают Apple лучше следить за исполнением санкций. Сам же Вилсаком заявил, что ноутбук ему «подкинули».