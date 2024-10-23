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Названы 3 способа, как скачать драйверы для видеокарт NVIDIA в России

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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23 октября NVIDIA запретила российским пользователям скачивать или обновлять драйверы для своих видеокарт со своего сайта без объяснения причин.

Впрочем, пользователи уже нашли 3 способа, как обойти это ограничение.

Обложка. NVIDIA запретила скачивать драйверы для видеокарт в России

Первый способ — воспользоваться VPN. Да, с ним скачиваться драйверы будут дольше, но разве это сейчас так важно?

Второй способ — скачать драйверы со сторонних площадок типа Tech Power Up, но есть риск поймать вирус. На свой страх и риск, как говорится.

Третий способ — скачать или обновить драйверы через каталог обновлений Microsoft. Вбиваете модель своей видеокарты и находите драйверы.

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