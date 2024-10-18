Известный стример заявил, что 18 октября в России тестировали бан Twitch

Twitch может разделить участь Discord? Популярный российский стример Братишкин считает, что да.

По его мнению, недавние перебои в работе Twitch и Telegram объясняются вмешательством российских властей, которые тестировали блокировку этих сервисов в некоторых регионах нашей необъятной страны. Отсюда напрашивается неприятный вывод: Роскомнадзор готовит почву для очередных ограничений.