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Известный стример заявил, что 18 октября в России тестировали бан Twitch

Евгения Воскресенская
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По его мнению, недавние перебои в работе Twitch и Telegram объясняются вмешательством российских властей, которые тестировали блокировку этих сервисов в некоторых регионах нашей необъятной страны. Отсюда напрашивается неприятный вывод: Роскомнадзор готовит почву для очередных ограничений.

График сбоев Twitch.
Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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