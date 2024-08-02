Вебкамщицы скоро займут места гастарбайтеров? Госдума хочет запретить онлайн-трансляции моделей

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о необходимости нового закона, который будет ограничивать деятельность вебкамщиц в России. Сейчас в отечественном законодательстве нет понятия «вебкам», чем и пользуются модели, оказывающие интимные услуги по видеосвязи. Милонов собирается выдвинуть инициативу по запрету этой деятельности.

Однако вебкамщицы без работы точно не останутся — депутат пообещал их трудоустроить. В качестве альтернативы он предложил моделям пополнить ряды гастарбайтеров, уборщиц или встать на кассы в магазинах.