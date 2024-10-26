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Сегодня, 20:53

iPhone уже не топ? Эксперты назвали преимущества «раскладушек»

Евгения Воскресенская
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Фото Samsung

Избавляемся от айфонов: эксперты рассказали, почему «раскладушки» круче. Прежде всего, складные смартфоны могут похвастаться большим дисплеем в сочетании с компактностью. В сложенном состоянии устройство не будет превышать размеры того же айфона.

Складные телефоны лучше подходят для режима многозадачности: можно смотреть видео на одном экране и проверять почту на другом.

Кроме того, для «раскладушек» не нужно покупать подставку. Чтобы устройство держалось само, достаточно закрепить его под определенным углом. Это очень удобно, когда требуется сделать фото или заснять себя на видео.

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Также «раскладушки» оснащены стилусом, который удобно использовать не только в работе с документами, но и для творчества.

Наконец, любители фотографироваться точно оценят возможность, которой не хватает в айфонах: в сложенном состоянии селфи можно делать даже на основную камеру — она снимает гораздо лучше фронтальной.

Источник: hi-tech.mail.ru
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