В новой версии iPhone SE будет ИИ, но не будет кнопки Home

Бюджетный iPhone SE четвертого поколения ждут большие перемены, если сравнивать с аналогичными моделями предыдущих лет.

Создатели планируют убрать кнопку Home и модуль Face ID. Дизайн будет выдержан в стиле линейки iPhone 16, а экран станет занимать всю переднюю панель устройства.

Концепт и предполагаемые характеристики iPhone SE 4.

Видимо, смартфон будет достаточно мощным, чтобы поддерживать функции Apple Intelligence. Все эти нововведения сделают его похожим на iPhone 16, что, в свою очередь, может отразиться на цене.

Ожидаемая цена iPhone SE 4 составит 499 долларов, а в продажу он должен поступить в начале 2025 года. Официального анонса смартфона пока еще не было.