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Сегодня, 14:27

iPhone 17 Pro ждет масштабный редизайн — фанаты в ужасе

Евгения Воскресенская
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Фото Apple Hub

Apple взялась перекраивать дизайн будущих флагманов iPhone 17 Pro и Pro Max. С титановой рамкой можно попрощаться: согласно одному из источников, компания заменит ее на алюминиевую.

Это еще не все. Вместо квадратного блока камер счастливые обладатели будущих флагманов получат горизонтальный — он будет вытянут вдоль верхней части устройства почти как у Google Pixel.

Первый взгляд на&nbsp;iPhone 17 Air. iPhone 17 Air может стать одним из самых спорных гаджетов Apple

Нужно учитывать, что официальных заявлений от Apple пока не поступало. Фанаты надеются, что новый дизайн айфонов — всего лишь слухи, не имеющие никакого отношения к реальности.

Источник: iXBT
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iPhone 17 Air может стать одним из самых спорных гаджетов Apple

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