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Сегодня, 14:26

iPhone 17 Air может стать одним из самых спорных гаджетов Apple

Евгения Воскресенская
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Фото YouTube-канал fpt.

Apple готовит свой самый тонкий смартфон — iPhone 17 Air. Впрочем, цена, которую придется заплатить за это устройство, кому-то может показаться слишком высокой. И речь сейчас не о деньгах — по слухам, из-за толщины в 5-6 мм. количество камер в iPhone 17 Air сократится до одной, а слота для SIM-карты и вовсе не станет.

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Придется отказаться и от стандартного для айфонов второго динамика. Да и поставить такой же процессор, как в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, не получится. Ограничений так много, что пользователи наверняка начнут задаваться вопросом, стоит ли таких жертв разница всего в несколько миллиметров.

Источник: iXBT
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