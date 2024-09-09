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iPhone 16 Pro стал больше и тоньше

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыты первые подробности iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Смартфоны обзавелись не только несколько обновленным дизайном, но и увеличенным экраном — 6,3 дюйма в Pro и 6,9 дюйма в Pro Max.

Увеличенный размер позволил обзавестись более объемной батареей. В свою очередь, расширенные возможности искуственного интеллекта стали возможны благодаря Pro-версии нового процессора A18 и нейрочипа Neural Engine

В iPhone 16 Pro будет три камеры. Ультраширокая камера обзавелась разрешением в 48 мегапикселей, таким же разрешением обладает и основная камера.

На третью камеру остались скромные 12 мегапикселей — она предназначена для телефото и способна на пятикратный зум.

Благодаря этой системе получится записывать видео с разрешением 4K и частотой кадров 120 FPS. Не осталась в стороне и запись звука — несколько микрофонов, активное шумоподавление и встроенный аудиоредактор.

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