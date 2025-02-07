CyberPRO
Гаджеты
Уведомления
Главная
CyberPRO
Гаджеты

7 февраля 2025, 18:35

iPhone 16 Plus обрадовал россиян новой ценой

Евгения Воскресенская
Фото Apple

После релиза iPhone 16 Plus прошло несколько месяцев. С тех пор смартфон подешевел примерно на 30 процентов. Если на старте продаж он стоил 134 тысячи рублей, то в ноябре цена опустилась до 99-100 тысяч.

Apple.Стала известна дата анонса iPhone SE 2025 года

В новом году стоимость iPhone 16 Plus 128 Гб упала еще ниже — теперь «старшего брата» iPhone 16 можно приобрести на маркетплейсах за 89 тысяч рублей. Эта модель может приглянуться тем, кто любит экран побольше: у версии Plus он составляет 6,7 дюйма против 6,1 дюйма у iPhone 16.

Источник: Hi-tech.mail.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Капитан «Детройта» разжег большой скандал? Олимпийский чемпион хочет уйти из клуба
Зверев победил Коболли в финале мужского «Ролан Гаррос»
Дзюба — за Португалию, Аршавин — за Францию и Испанию, Ерохин — за зенитовцев. Кого в России будут поддерживать на ЧМ-2026
Лавров обвинил генсека ООН в подыгрывании западным странам
Мишустин сообщил о выделении 5 млрд рублей на помощь людям с сахарным диабетом
Верховный суд Татарстана признал отчисление студентки из-за ИИ незаконным
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Стала известна дата анонса iPhone SE 2025 года

Два друга обманули маркетплейс и украли топовую видеокарту
Новости
RSS RSS
Все новости