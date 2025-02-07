iPhone 16 Plus обрадовал россиян новой ценой

После релиза iPhone 16 Plus прошло несколько месяцев. С тех пор смартфон подешевел примерно на 30 процентов. Если на старте продаж он стоил 134 тысячи рублей, то в ноябре цена опустилась до 99-100 тысяч.

В новом году стоимость iPhone 16 Plus 128 Гб упала еще ниже — теперь «старшего брата» iPhone 16 можно приобрести на маркетплейсах за 89 тысяч рублей. Эта модель может приглянуться тем, кто любит экран побольше: у версии Plus он составляет 6,7 дюйма против 6,1 дюйма у iPhone 16.