Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 18:10

iPhone 16 наглядно сравнили с iPhone 15 — разница невелика

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Apple.

Появилось сравнение предполагаемых характеристик iPhone 16 с iPhone 15. И на первый взгляд смартфоны отличаются друг от друга незначительно.

Цифры немного подросли: в iPhone 16 установили процессор А18 вместо А16, 8 ГБ оперативной памяти вместо 6. Поменялось положение объективов памяти и выросла вместимость батареи. Искусственный интеллект Apple Intelligence и новые кнопки по-прежнему остаются главными инновациями устройства.

Источник: Apple News
1
0
Читайте также
26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Убийца Tesla? Xiaomi показала прототип самого быстрого в мире электрокара

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости