iPhone 16 наглядно сравнили с iPhone 15 — разница невелика

Появилось сравнение предполагаемых характеристик iPhone 16 с iPhone 15. И на первый взгляд смартфоны отличаются друг от друга незначительно.

Цифры немного подросли: в iPhone 16 установили процессор А18 вместо А16, 8 ГБ оперативной памяти вместо 6. Поменялось положение объективов памяти и выросла вместимость батареи. Искусственный интеллект Apple Intelligence и новые кнопки по-прежнему остаются главными инновациями устройства.