Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 10:40

Стали известны окончательные цвета iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Apple iPhone 16 (слева) и iPhone 16 Pro.

Инсайдеры слили окончательные цвета, в которых будут представлены iPhone 16.

Слив произошел за 2 дня до начала презентации Apple, на которой американская корпорация как раз и должна представить свои новые смартфоны.

Базовый iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат следующие оттенки:

— Белый.
— Зеленый.
— Розовый.
— Голубой.

А iPhone 16 Pro представлены в следующих цветах:

— Черный.
— Белый.
— Серый.
— Золотой.

Презентация Apple начнется 9 сентября в 20.00 по мск.

iPhone 16. Чем iPhone 16 будет отличаться от iPhone 15 — все инсайды и слухи

Читайте также
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
ВСУ потеряли более 500 специалистов при ударе ВС России по Полтаве
Новичком красно-белых заинтересовалась Генпрокуратура. Что происходит в «Спартаке»
Стали известны самые распространенные ошибки при сдаче на права
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости