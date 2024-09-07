Стали известны окончательные цвета iPhone 16 и iPhone 16 Pro
Инсайдеры слили окончательные цвета, в которых будут представлены iPhone 16.
Слив произошел за 2 дня до начала презентации Apple, на которой американская корпорация как раз и должна представить свои новые смартфоны.
Базовый iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат следующие оттенки:
— Белый.
— Зеленый.
— Розовый.
— Голубой.
А iPhone 16 Pro представлены в следующих цветах:
— Черный.
— Белый.
— Серый.
— Золотой.
Презентация Apple начнется 9 сентября в 20.00 по мск.
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