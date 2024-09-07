Стали известны окончательные цвета iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Инсайдеры слили окончательные цвета, в которых будут представлены iPhone 16.

Слив произошел за 2 дня до начала презентации Apple, на которой американская корпорация как раз и должна представить свои новые смартфоны.

Базовый iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат следующие оттенки:

— Белый.

— Зеленый.

— Розовый.

— Голубой.

А iPhone 16 Pro представлены в следующих цветах:

— Черный.

— Белый.

— Серый.

— Золотой.

Презентация Apple начнется 9 сентября в 20.00 по мск.