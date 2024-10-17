iPhone 15 в России подешевел на десятки тысяч рублей

Айфоны продолжают дешеветь: за последний месяц цена на 15-ую модель упала еще ниже. Когда устройство только появилось на российском рынке, оно стоило 125-170 тысяч рублей, после осенней презентации — 80-90 тысяч, а сейчас его можно найти за 60-70 тысяч.

Обычно такими предложениями пользуются фанаты Apple, которые не гонятся за последними новинками и не готовы переплачивать — сейчас цена на iPhone 15 примерно в 2 раза меньше, чем на старте продаж.