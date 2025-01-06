iPhone 13 еще никогда не стоил так дешево

Не за горами презентация iPhone 17, однако старые модели рано списывать со счетов. Самыми популярными айфонами в России за 2024 год стали вовсе не новинки последних двух лет, а «старички» iPhone 11 и iPhone 13.

Последняя модель подешевела до рекордных 40 с небольшим тысяч рублей — речь идет о восстановленных айфонах. Если учитывать, что изначальная стоимость iPhone 13 составляла почти 80 тысяч, то выгода становится очевидной.