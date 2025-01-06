Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 19:10

iPhone 13 еще никогда не стоил так дешево

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото iFans

Не за горами презентация iPhone 17, однако старые модели рано списывать со счетов. Самыми популярными айфонами в России за 2024 год стали вовсе не новинки последних двух лет, а «старички» iPhone 11 и iPhone 13.

iPhone. Пора брать: iPhone 16 скинул почти половину своей стоимости в России

Последняя модель подешевела до рекордных 40 с небольшим тысяч рублей — речь идет о восстановленных айфонах. Если учитывать, что изначальная стоимость iPhone 13 составляла почти 80 тысяч, то выгода становится очевидной.

Источник: Hi-tech.mail.ru
Читайте также
Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу
России нужен МЧМ, но и МЧМ нужна Россия. Это признают и Тардиф, и канадцы
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
Алиев заявил о требовании Баку наказать виновных в крушении самолета AZAL в Казахстане
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
Ротенберг сравнил журналистов с немецкими фашистами
Популярное видео
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Apple копирует дизайн Xiaomi? Появились изображения iPhone 17 Pro

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости