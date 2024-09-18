iOS 18 «глючит» — не повезло тем, кто ремонтировал iPhone

Обновление iOS 18 вышло на смартфоны Apple совсем недавно — и тут же вызвало целый шквал жалоб. Пользователи со всего мира рассказывают, что телефоны греются и очень быстро разряжаются. Сообщается, что хуже всего пришлось тем, кто ремонтировал свои устройства, заменяя дисплей или аккумулятор.

Хватает жалоб и на другие проблемы — от «сломавшейся» вибрации до банально перестающего включаться смартфона. Комментариев от Apple не поступало.