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Сегодня, 19:35

Инсайдер: PS5 Pro представят в сентябре и она будет чуть толще, чем PS5 Slim

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Инсайдер billbil-kun, хорошо зарекомендовавший себя в качестве источника информации, поделился нарисованным от руки наброском консоли PlayStation 5 Pro. Самое интересное новшество — это полосы, напоминающие о фирме Adidas.

PS&nbsp;5 Pro. PlayStation 5 Pro будет в 2 раза мощнее обычной PS5

Поделился billbil-kun и другими подробностями о загадочной приставке. Так, она будет лишь немногим толще версии Slim, скорее всего не будет иметь дисковой версии, а официальный анонс стоит ждать уже в сентябре.

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