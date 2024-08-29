Инсайдер: PS5 Pro представят в сентябре и она будет чуть толще, чем PS5 Slim

Инсайдер billbil-kun, хорошо зарекомендовавший себя в качестве источника информации, поделился нарисованным от руки наброском консоли PlayStation 5 Pro. Самое интересное новшество — это полосы, напоминающие о фирме Adidas.

Поделился billbil-kun и другими подробностями о загадочной приставке. Так, она будет лишь немногим толще версии Slim, скорее всего не будет иметь дисковой версии, а официальный анонс стоит ждать уже в сентябре.