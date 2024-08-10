Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 13:25

Infinix поддержит детско-юношеский хоккей

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Компания Infinix стала партнером «Ovi Cup 2024» — кубка Александра Овечкина. Мероприятие проводится уже пять лет подряд и помогает продвигать юных хоккеистов. Участникам дается шанс показать свой талант широкой публике, а также увидеть звезд большого спорта вживую.

В этот раз победители не только примут кубок из рук Овечкина, но и получат ценные призы от Infinix: ноутбуки INBOOK X3 Plus и смартфоны NOTE 40.

Финал турнира должен состояться уже сегодня, 10 августа, на Арене Мытищи. Для гостей установили стенд с продукцией компании — он поможет скоротать время между матчами, а заодно ознакомиться с последними новинками Infinix.

0
Читайте также
На награждении боксеров в Париже перепутали флаги Таджикистана и Таиланда
Мужская сборная США проиграла в эстафете 4х100 метров на Олимпиаде-2024
«Искандер-М» нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничье Курской области
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
Детали пролета: кто виноват в поставке брака для самолетов Минобороны
В Роснедрах оценили перспективы добычи марганца в Запорожской области
Популярное видео
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роскомнадзор ищет серверы Google на территории России
Новости
RSS RSS
Все новости