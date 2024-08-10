Infinix поддержит детско-юношеский хоккей

Компания Infinix стала партнером «Ovi Cup 2024» — кубка Александра Овечкина. Мероприятие проводится уже пять лет подряд и помогает продвигать юных хоккеистов. Участникам дается шанс показать свой талант широкой публике, а также увидеть звезд большого спорта вживую.

В этот раз победители не только примут кубок из рук Овечкина, но и получат ценные призы от Infinix: ноутбуки INBOOK X3 Plus и смартфоны NOTE 40.

Финал турнира должен состояться уже сегодня, 10 августа, на Арене Мытищи. Для гостей установили стенд с продукцией компании — он поможет скоротать время между матчами, а заодно ознакомиться с последними новинками Infinix.