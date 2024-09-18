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Сегодня, 14:25

Илон Маск анонсировал Blindsight — устройство поможет вернуть зрение

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото The Tesla Space

Официально анонсирован имплант Blinsight — он поможет вернуть утерянное зрение, в том числе и в случае врожденной слепоты. Производством Blindsight занимется Neuralink — компания, которой владеет миллиардер Илон Маск.

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Сообщается, что новые импланты уже протестировали на обезьянах и теперь приступают к испытаниям на людях — разумеется, с разрешения ведомств США.

Поначалу качество приобретенного при помощи устройства зрения будет невысоким, но в будущем, как полагает Маск, оно может стать лучше человеческого за счет возможности видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

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