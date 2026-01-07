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7 января, 00:25

Игровой флагман от AMD: анонсирован процессор Ryzen 7 9850X3D

Алексей Буланов
Ryzen 7 9850X3D.
Фото DNS

В рамках CES 2026 компания AMD представила свой новый топовый процессор для игр — Ryzen 7 9850X3D. Модель является усовершенствованной версией прошлогоднего фаворита, Ryzen 7 9800X3D, и сохраняет фокус на игровой производительности благодаря дополнительному кэшу третьего уровня (3D V-Cache), что в сумме составляет 104 МБ.

Основное улучшение — повышение максимальной тактовой частоты до 5.6 ГГц, что на 400 МГц больше, чем у предыдущей модели. TDP остался на уровне 120 Вт.

Согласно предварительным данным от AMD, новый чип должен обеспечить примерно 3% прирост в играх. Точные результаты станут известны после выхода независимых тестов, как и официальная цена. Появление процессора на рынке прогнозируется в ближайшее время, где он может занять лидирующую позицию.

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